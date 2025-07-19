بنك قناة السويس يتعاون مع «CRIF مصر» لتقديم منصة Synesgy التى تتيح لعملاء البنك تقييم أداء الاستدامة

فى إطار حرص بنك قناة السويس على تعزيز دوره فى مجال الاستدامة وتطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، تعاون بنك قناة السويس مع شركة CRIF مصر، الرائدة عالميًا فى مجال الحلول الرقمية والمعلومات التجارية، لتقديم منصة Synesgy، لتمكين عملاء البنك من تقييم أداء الاستدامة لأنشطتهم وفقًا للعناصر البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهو ما يتماشى مع أهداف الدولة ورؤية مصر 2030 فى التحول نحو بيئة نظيفة ومُستدامة.

انعقدت مراسم توقيع البروتوكول بحضور عاكف المغربى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، الأستاذ شهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المُنتدب، بالإضافة إلى رؤساء قطاعات الائتمان، تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية، والاستدامة والتمويل المُستدام. ومن جانب CRIF حضر كل من الأستاذ ماركو بريتى، المدير العام – مجموعة كريف العالمية، مانجيت شبرا، المدير العام لشركة كريف مصر والإمارات، وعماد قزمان، المدير الإقليمى لشركة CRIF مصر.

وتأتى هذه الشراكة لتؤكّد جهود بنك قناة السويس فى دمج ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) فى عملياته، وتمكين عملائه خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة من تقييم وتحسين أدائهم فى مجال الاستدامة.

وتُعد Synesgy منصة رقمية شاملة طوّرتها شركة CRIF، تقدّم مجموعة أدوات متكاملة لتقييم أداء الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة واتخاذ قرارات أعمال مسئولة.

وتوفر منصة Synesgy أدوات فعّالة تمكّن الشركات من تلبية طلبات المستثمرين والجهات التنظيمية، حيث تُقدم المنصة مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالاستدامة وإمكانية دمجها فى عمليات التقييم، بالإضافة إلى القدرة على تحديد وإدارة المخاطر المُحتملة، وضمان الالتزام بالمعايير والتشريعات المحلية والدولية المُتعلقة بالاستدامة، مما يُساهم فى تعزيز وضمان فعالية أداء الشركات فى مجال الاستدامة، وهو ما يجذب بدوره ويضمن استمرارية التعامل مع العملاء والمستثمرين المهتمين بالاستدامة والممارسات المسئولة.

ويعمل بنك قناة السويس على ضمان التطبيق السلس لمنصة Synesgy بالتعاون مع شركة CRIF، حيث قام البنك بتنظيم ورشة عمل بحضور لفيف من قيادات البنك ورؤساء القطاعات، بالإضافة إلى مجموعة من مسئولى علاقات العملاء بالبنك، لتوفير الدعم اللازم لتبنى المنصة بفعالية.

ويأتى ذلك فى إطار حرص بنك قناة السويس على تقديم خدمات مصرفية مُبتكرة ومتطورة تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزز من قدرة الاقتصاد المصرى على التكيف مع التحديات البيئية، وخلق آفاق جديدة للنمو المُستدام.

وفى هذا السياق، قال عاكف المغربى، الرئيس التنفيذى والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، إن تلك الشراكة تعكس حرص بنك قناة السويس على دمج معايير الاستدامة ESG فى جميع أنشطته المصرفية، وسعيه لتزويد العملاء بالأدوات اللازمة لاتخاذ القرارات المسئولة التى تُعزز استدامة أعمالهم.

من جانبه، عبّر ماركو بريتى، المدير العام مجموعة كريف العالمية، عن سعادته بالتعاون مع بنك قناة السويس فى تقديم منصة Synesgy فى مصر، والتى تُمثل خطوة هامة فى دعم الشركات فى تعزيز جهودها فى الاستدامة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والبيانات، وهو ما يُساعد بدوره على تقييم وتحسين أدائها البيئى والاجتماعى.