الإمارات ترحب بإعلان المبادئ بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو

رحبت الإمارات اليوم السبت بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف "نهر الكونغو"- حركة "23 مارس"، والذي جرى في العاصمة القطرية الدوحة.

وثمن الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، الجهود التي بذلتها قطر في تيسير الحوار، وصولا إلى هذا الإعلان، الذي يشكل محطة محورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز الاستقرار في إقليم شرق الكونغو، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد دعم الإمارات لكافة المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية والعالم.