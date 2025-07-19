مصدر بوزارة الإعلام السورية: تنفيذ وقف إطلاق النار في السويداء على 3 مراحل

أفاد مصدر في وزارة الإعلام السورية، بأن قوات وزارة الداخلية والأمن بدأت الانتشار في السويداء لإنفاذ المرحلة الأولى من تفاهمات وقف إطلاق النار، من خلال فض الاشتباك بين المجموعات المسلحة داخل السويداء وقوات العشائر العربية؛ تمهيداً لاستعادة الاستقرار والإفراج عن المعتقلين وإخلاء المحتجزين

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء السبت، أنه «جرى تشكيل لجنة طوارئ تضم وزارات وهيئات حكومية مختلفة لتسريع إدخال المساعدات اللازمة وتوفير الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية؛ بما يلبي الاحتياجات العاجلة، ويعزز التهدئة في إطار تطبيق المرحلة الثانية من تفاهمات وقف إطلاق النار مع الوسطاء».

وأشار إلى «بدء المرحلة الثالثة بعد تثبت التهدئة بتفعيل مؤسسات الدولة وانتشار عناصر الأمن الداخلي في جميع أرجاء المحافظة بشكل تدريجي ومنظم، بما يتماشى مع التوافقات التي جرى التوصل لها سابقاً، بما يضمن سيادة القانون تحت مظلة الدولة».

مصدر في وزارة الإعلام:

1️⃣قوات وزارة الداخلية والأمن بدأت الانتشار في السويداء لإنفاذ المرحلة الأولى من تفاهمات وقف إطلاق النار من خلال فض الاشتباك بين المجموعات المسلحة داخل السويداء وقوات العشائر العربية تمهيداً لاستعادة الاستقرار والإفراج عن المعتقلين وإخلاء المحتجزين #سانا pic.twitter.com/f8x99oKPur — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) July 19, 2025

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن وقف شامل وفوري لإطلاق النار، داعيةً جميع الأطراف للالتزام به.

وأعلن تجمع عشائر الجنوب اليوم وقفاً فورياً وشاملاً لكل الأعمال العسكرية، والالتزام التام بذلك استجابةً لقرار رئاسة الجمهورية بالوقف الشامل لإطلاق النار، وانطلاقاً من حرصه على حقن الدماء، وبُعده عن منطق الفتنة والاقتتال.

وبدأت قوات الأمن الداخلي السوري ظهر اليوم بالانتشار في محيط محافظة السويداء استعداداً للدخول إلى المدينة لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، والحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وكانت عشائر البدو ومجموعات مسلحة في محافظة السويداء اشتبكت خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا.