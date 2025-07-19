فلسطينيون يتظاهرون بالضفة تنديدا بالتجويع والإبادة في غزة

شارك مئات الفلسطينيين، مساء السبت، في وقفات احتجاجية بعدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، تنديدًا بسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة، واستمرار حرب الإبادة منذ أكثر من 21 شهرا.

ونظمت الوقفات بشكل متزامن بعد صلاة المغرب في مدن نابلس وجنين (شمال)، ورام الله (وسط)، بدعوة من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفع المشاركون شعارات مناصرة لغزة، ورددوا هتافات التكبير وأخرى تعبر عن التضامن.

ويأتي هذا الحراك الشعبي في وقت تشهد فيه غزة مجاعة متفاقمة جراء الحصار الإسرائيلي، الذي اشتد منذ 2 مارس 2025، مع إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب بتدهور خطير في الأوضاع الصحية والمعيشية.

وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس وزراء فلسطين محمد مصطفى، خلال لقاء مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجديد جاكو سيليرز، في رام الله، لتكثيف الجهود الدولية "لوقف المجاعة" بقطاع غزة وفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.

وشدد مصطفى، على أهمية "الضغط الدولي لفتح كافة معابر غزة لإدخال المساعدات بما يلبي الاحتياجات الطارئة، ووقف المجاعة المتصاعدة".

والجمعة، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الوفيات في صفوف الفلسطينيين بسبب نقص الغذاء والدواء ارتفع أيضا إلى 620 شخصا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشار إلى أن 650 ألف طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء، فيما تواجه نحو 60 ألف سيدة حامل خطرا حقيقيا جراء انعدام الغذاء والرعاية الصحية اللازمة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 199 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.