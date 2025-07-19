تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان وسط تصاعد العنف في كردفان ودارفور

فاقم القتال في إقليم كردفان بالسودان، والذي أودى بحياة المئات، وكذلك العنف الجاري في دارفور الوضع الإنساني المتردي في البلاد، في الوقت الذي حذر فيه عمال الإغاثة من الدخول المقيد للمساعدات.

يشار إلى أن إقليمي كردفان ودارفور هما مركزا الصراع في السودان.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 450 مدنيا، بينهم 35 طفلا، قتلوا مطلع الأسبوع الماضي، في هجمات بقرى محيطة ببلدة بارا في ولاية شمال كردفان.

وقال مدير مكتب منظمة ميرسي كور العالمية للمساعدات الإنسانية، في السودان قادري فوراني، في بيان تقلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) نسخة منه: "المعاناة في كردفان تزداد يوما بعد آخر... المجتمعات عالقة على طول خطوط الجبهات المتغيرة بشكل سريع ونشط، ولا تستطيع الفرار، أو الحصول على الاحتياجات الأساسية أو المساعدة الضرورية للحياة".

وقتل 60 شخصا على الأقل في بارا على مدار الأسبوع الماضي.

وانزلقت السودان في براثن الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع، في أبريل 2023.

وأدى العنف إلى مقتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص وإلى واحدة من أسوأ أزمات النزوح والجوع في العالم، وفقا للمنظمات الإنسانية. وفي الأشهر الأخيرة، تركز جزء كبير من القتال في منطقتي دارفور وكردفان.