الشرع للدروز والبدو: الحاجة ماسة لتغليب صوت العقل والحكمة

توجه الرئيس السوري أحمد الشرع، برسالة إلى الدروز والبدو، مشددًا على الحاجة الماسة إلى تغليب صوت العقل والحكمة، وفتح المجال أمام العقلاء والحكماء من كلا الجانبين للقيام بدورهم في رأب الصدع وتهدئة النفوس.

وأضاف في كلمة عقب إعلان وقف إطلاق النار في السويداء، صباح السبت: «إلى الدروز والبدو: احرصوا على بعضكم البعض، فالجوار الذي جمعكم لقرون طويلة، والروابط العميقة التي تجمعكم من تاريخ مشترك وقرابة ومصير واحد ووطن جامع، أسمى وأقوى من أن تعصف بها خلافات طارئة أو أحداث عابرة».

وواصل: «في هذا الظرف الحساس تبرز الحاجة الماسة إلى تغليب صوت العقل والحكمة، وفتح المجال أمام العقلاء والحكماء من كلا الجانبين للقيام بدورهم في رأب الصدع وتهدئة النفوس وإصلاح ذات البين».

وشدد على أهمية «التصدي بحزم لكل من يسعى إلى إثارة النعرات، أو إذكاء نار الطائفية، أو الترويج لخطاب الثأر والانتقام».

وأكد أن «الدولة السورية - انطلاقًا من مسئولياتها الوطنية - ستقف بكل ما أوتيت من قوة وإمكانات إلى جانب كل جهد يسهم في المصالحة، حرصًا منها على السلم الأهلي ووحدة المجتمع واستقراره».