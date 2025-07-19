الجيش السوري يرسل تعزيزات لريف حلب

أرسل الجيش السوري تعزيزات عسكرية إلى منطقة دير حافر، شرقي محافظة حلب (شمال) لمواجهة أنشطة تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي".

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر عسكرية، أن قوات الأمن السورية اتخذت تدابير لمنع إرسال "واي بي جي" تعزيزات إلى المنطقة، التي شهدت، الثلاثاء الماضي، اشتباكات مع الجيش السوري في دير حافر، الواقعة على طريق الرقة.

وفي إطار هذه التدابير، أرسلت قوات الأمن السورية عناصر وأسلحة من مدينة منبج شمال شرقي حلب، إلى مدينة دير حافر.

وسبق أن أرسل تنظيم "واي بي جي" تعزيزات إلى دير حافر، عقب اشتباكات مع الجيش السوري.

والثلاثاء، اشتبكت عناصر التنظيم مع الجيش السوري لساعات، وبعدها أرسل "واي بي جي/ بي كي كي" تعزيزات من محافظة الرقة (شمال شرق) إلى خط دير حافر.

حيث وصلت نحو 150 شاحنة "بيك آب" مزودة بمضادات جوية، قادمة من مقر الفرقة 17 التابعة للتنظيم الإرهابي في الرقة، إلى خطوط المواجهة في ريف حلب.

وتشهد المنطقة التي تم إرسال تعزيزات إليها، اشتباكات بين الحين والآخر بين عناصر التنظيم وقوات تابعة لوزارة الدفاع السورية.