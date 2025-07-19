مسلحون يقتلون اثنين من الهنود ويختطفون ثالثا في النيجر

قالت السلطات الهندية إن مسلحين قتلوا اثنين من الهنود على الأقل واختطفوا ثالثا خلال هجوم بمنطقة دوسو بجنوب غرب النيجر، في أحدث هجوم من نوعه يستهدف الأجانب في الأقاليم التي تشهد أعمال عنف في النيجر.

وأفادت السفارة الهندية في النيجر عبر منصة إكس أمس الجمعة، بأن الهجوم وقع الثلاثاء الماضي، وأنها على تواصل مع السلطات المحلية لإعادة جثامين الضحايا وضمان الإفراج الآمن عن الفرد المختطف.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية في النيجر أن الضحايا هم عمال في موقع إنشاء في دوسو الواقعة على مسافة 140 كيلومترا (87 ميلا) من نيامي عاصمة البلاد.

وأصبح الأجانب أهدافا للجماعات المسلحة على نحو متزايد في النيجر. وجرى خطف العديد منهم العام الجاري، بما في ذلك امرأة نمساوية كانت تعيش في النيجر بوصفها عاملة إغاثة لأكثر من عشرين عاما، وجرى خطف امرأة سويسرية من منزلها في أبريل وخمسة عمال هنود في أبريل أيضا.

وتكافح النيجير منذ سنوات كثيرة تمردا من قبل جهاديين على صلة بالقاعدة وداعش، في أزمة أمنية يقول المحللون إنها تفاقمت منذ أطاح الجيش بالحكومة في يوليو/تموز 2023، ومن حينها تحاول جاهدة استعادة السلام في البؤر الساخنة.

وبحسب مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثه، كان يونيو بين الشهور الأكثر دموية المسجلة في البلاد، في الوقت الذي شن فيه المقاتلون المدعومون من داعش هجوما كبيرا في منطقتي تيلابيري ودوسو، مما أسفر عن مقتل أكثر من مئة مدني فيما مثل عودة إلى الفظائع الجماعية في المناطق الريفية.