ضبط قائد سيارة نقل اصطدم بسيارة وأحدث تلفيات بها في الشرقية

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ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على قائد سيارة نقل اصطدم بسيارة شخص وأحدث تلفيات بها حال سيره في الشرقية، عقب تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة "نقل"؛ لقيامه بالاصطدام بسيارته، وإحداث تلفيات بها حال سيره بالشرقية وفراره عقب ارتكاب الواقعة.

وبفحص الفيديو، تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بمنطقة بلبيس "لا يحمل رخصة قيادة").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائدها.