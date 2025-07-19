صناديق التأمين الصحي بألمانيا تطالب الدولة بتغطية نفقات رعاية متلقي الإعانة

أشارت تقديرات شركات التأمين الصحي القانوني في ألمانيا، إلى أن الحكومة الاتحادية ملزمة بتحمّل تكاليف الرعاية الصحية لمتلقي الإعانة المدنية المعروفة باسم "بورجرجلد".

وفي مقابلة مع إذاعة "دويتشلاندفونك"، أوضح أوليفر بلات رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين الصحي القانوني في ألمانيا، أن القانون ينص بوضوح على أن الدولة، وليس دافعو الاشتراكات، هي من تتحمّل هذه التكاليف.

وانتقد بلات، أن صناديق التأمين الصحي هي من تغطي حاليًا هذه النفقات التي تبلغ 10 مليارات يورو دون أن يتم تعويضها.

وقال بلات: "نحن لا نسترد هذه الأموال"، مضيفا أن "هذه عشرة مليارات يورو ندفعها، ونحن نقول إن من المفترض أن تُعاد إلينا، وعندها سيكون لدينا مشكلة أصغر مما نعانيه حاليًا".

ولفت بلات، إلى أن التطور المالي لصناديق التأمين الصحي بوجه عام يثير لديه قلقًا بالغًا مشيرا إلى أن النفقات الجارية لصناديق التأمين ترتفع حاليًا بنحو 8%، بينما لا تزيد إيراداتها عن 5.6% فقط.

وقال: "لدينا فجوة بين الإيرادات والمصروفات لا نستطيع سدّها".

وردا على سؤال عما إذا كان يعلق آمالا على قيام وزيرة الصحة الاتحادية نينا فاركن بتغيير النهج فيما يخص تعويض التكاليف عن الخدمات المقدّمة لمتلقي إعانة المواطن، قال بلات: "لديّ من جهة بعض الأمل، لأن السيدة الوزيرة فاركن تناضل سياسيًا – على الأقل – من أجل تنظيم هذه الأمور. أي أن يتم منحنا هذا المال".

وأضاف أنه من جهة أخرى يشعر بأن سياسة الصحة لا تزال "ليست قضية من الفئة الأولى"، أي لا تحظى بالأولوية التي تستحقها، وأردف:" لذا، فلنقل إن الأمل ليس كبيرًا".

ووجه بلات انتقادًا آخر للحكومة الاتحادية، منوها إلى أنها لم تتحمل مسؤوليتها في ملفات مالية أخرى أيضًا، ومنها ما يتعلق بصناديق الرعاية الصحية، وذكر أن هذه الصناديق اضطرت إلى تحمّل نفقات دعم الحكومة خلال جائحة كورونا دون تعويض.

وقال: "نحن نتحدث هنا أيضًا عن خمسة مليارات يورو".

وأضاف: "الوضع المالي سيكون أكثر استرخاء بكثير لو استعدنا هذه الأموال أيضًا".