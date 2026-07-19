محافظ البحيرة تتابع مشكلة ضعف وانقطاع مياه الشرب بعدد من قرى دمنهور وكفر الدوار

قادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة ميدانية على رأس جهاز تنفيذي متكامل لمتابعة مشكلة ضعف وانقطاع مياه الشرب بعدد من قرى مركزي دمنهور وكفر الدوار، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان انتظام الخدمة، مؤكدة استمرار العمل لحل مشكلات المياه بالمناطق النائية والمحرومة.

واستهلت المحافظ جولتها بتفقد مشروع محطة تنقية مياه دمنهور بطاقة 51 ألف متر مكعب يوميًا، الجاري تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور المهندس أحمد التراس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة.

واطلعت عازر على معدلات تنفيذ المشروع ومكوناته، ووجهت بسرعة الانتهاء من الأعمال والالتزام بالجدول الزمني، تمهيدًا لدخول المحطة الخدمة، لما لها من دور في تحسين ضغوط المياه والقضاء على مشكلات ضعف وانقطاع الخدمة بعدد من قرى دمنهور، بينها شرنوب وإفلاقة وسنهور وزاوية غزال.

وكلفت المحافظ شركة مياه الشرب بإعداد تقرير أسبوعي عن نسب التنفيذ، لمتابعة سير العمل وضمان الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة.

وفي الوقت نفسه، دفعت شركة مياه الشرب بفرق فنية إلى قرية شرنوب لفحص شبكات المياه وخطوط التغذية، وتحديد أسباب المشكلة واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإعادة انتظام ضخ المياه للمواطنين.

وأكدت محافظ البحيرة أن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحسين خدمات مياه الشرب تأتي على رأس أولويات المحافظة، مشددة على استمرار التنسيق مع شركة مياه الشرب للإسراع في حل المشكلة، بالتوازي مع استكمال وتشغيل المشروعات الجديدة التي تمثل حلولًا مستدامة لتطوير منظومة مياه الشرب بالمحافظة.