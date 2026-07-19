محافظ الإسكندرية يبحث مع سفيرة المجر تعزيز سبل التعاون المشترك

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، الدكتورة ريتا هيرينكسار سفيرة المجر لدى مصر، وذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن نائب محافظ الإسكندرية، والدكتورة زينيا سيبوس نائبة رئيس البعثة بسفارة المجر، وباتريك ماروز المستشار الاقتصادي والتجاري بالسفارة، في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون بين محافظة الإسكندرية والمجر في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ الإسكندرية، بسفيرة المجر والوفد المرافق لها، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والودية التي تربط مصر والمجر، وما تشهده من تطور ملحوظ على مختلف المستويات في ظل حرص القيادة السياسية بالبلدين على تعزيز الشراكة والتعاون بما يحقق المصالح المشتركة.

وأشار المحافظ، إلى حرص المحافظة على الاستفادة من الخبرات المجرية في عدد من القطاعات التنموية، مشيدًا بالتجربة المجرية في مجال النقل، لا سيما القطار المجري الذي يمثل إحدى المحطات التاريخية البارزة في مسيرة السكك الحديدية المصرية، ويجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر بين البلدين في مجالات البنية التحتية والنقل.

كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين محافظة الإسكندرية والمجر في مجالات السياحة، من خلال الترويج للمقاصد السياحية بالمحافظة، وتشجيع الحركة السياحية بين الجانبين، بجانب دعم التعاون في قطاع التعليم من خلال تبادل الطلاب وتعزيز الشراكات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية، فضلًا عن مناقشة فرص التعاون في مجال معالجة المياه وإدارة الموارد المائية، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المجرية في هذا القطاع الحيوي بما يدعم جهود التنمية المستدامة.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة ترحب بكل أشكال التعاون الدولي وتحرص على توسيع شراكاتها مع مختلف الدول الصديقة؛ بما يسهم في تبادل الخبرات ودعم خطط التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، أعربت سفيرة المجر، عن سعادتها بزيارة محافظة الإسكندرية، مشيدةً بما تتمتع به المدينة من مكانة تاريخية وثقافية واقتصادية متميزة، مؤكدةً حرص بلادها على توسيع مجالات التعاون مع المحافظة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، بما يسهم في دعم العلاقات المصرية المجرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.