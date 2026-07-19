محافظ الشرقية يبحث مع الأزهر إطلاق قوافل دعوية لنشر الفكر والوسطي

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الشيخ علي جودة مدير عام منطقة وعظ الشرقية والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون بين المحافظة ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وبالتنسيق مع مديريتي الأوقاف والشباب والرياضة، لتنفيذ قوافل دعوية وتوعوية بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء الذي عُقد بمكتبه بالديوان العام، أن الأزهر الشريف سيظل منارة للعلم والفكر المستنير، وحصنًا للهوية الوطنية والدينية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به في نشر تعاليم الإسلام السمحة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والسلام، إلى جانب جهوده في بناء الوعي ومواجهة الفكر المتطرف.

وأشار الأشموني، إلى استمرار التعاون المثمر بين المحافظة والأزهر الشريف، والذي أسفر عن تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.

وأكد تقديم الدعم الكامل لأنشطة الأزهر والتوسع في مجالات التعاون بما يخدم أبناء الشرقية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية وبناء الإنسان.

ومن جانبه، أعرب الشيخ علي جودة، عن تقديره لدعم محافظ الشرقية للجهود الدعوية والتوعوية، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يولي نشر الوعي المجتمعي أولوية قصوى، من خلال تنظيم فعاليات بالمساجد والمدارس والمعاهد ومراكز الشباب والمستشفيات؛ تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وكشف مدير عام منطقة وعظ الشرقية، عن التنسيق مع مديريتي الأوقاف والشباب والرياضة لتنفيذ عدد من القوافل الدعوية والتوعوية خلال الأسبوع الجاري بمراكز الشباب والمساجد في مراكز القنايات والزقازيق وبلبيس وأبو حماد، بهدف نشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية، ومواجهة السلوكيات الدخيلة على المجتمع.

واختُتم اللقاء، بالتأكيد على استمرار التعاون بين المحافظة والأزهر الشريف لدعم جهود التوعية المجتمعية، وترسيخ القيم الأخلاقية، ومحاربة الفكر المتطرف، وتعزيز الوعي الديني الصحيح بين المواطنين.