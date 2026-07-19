 الغندور يعلق على «لفت النظر» من الأعلى للإعلام: «مش عارف أنا عملت إيه!» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الغندور يعلق على «لفت النظر» من الأعلى للإعلام: «مش عارف أنا عملت إيه!»

 الشروق
نشر في: الأحد 19 يوليه 2026 - 7:51 م | آخر تحديث: الأحد 19 يوليه 2026 - 7:51 م

علق الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، على قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن الأداء الإعلامي لعدد من مقدمي البرامج والإعلاميين خلال فترة تغطية مشاركة منتخب مصر بكأس العالم 2026.

وأصدر المجلس بيانا يستعرض فيه توصيات كان من بينها لفت نظر عدد من الإعلاميين، ابرزهم خالد الغندور، والذي بدا مندهشا مما ورد بشأنه.

وقال الغندور عبر حسابه على "فيسبوك": " اتمنى من جهة الرصد في المجلس الأعلي للإعلام تعرفني هي رصدت ايه عني و سبب التحذير عشان الصراحة مش عارف انا عملت ايه!".

وكانت التوصيات قد شملت أيضا إيقاف رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، لمدة 4 أشهر، وتحذيره من تكرار المخالفات، كأبرز القرارات التي تم الإعلان عنها اليوم الأحد.


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