قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مرض "الجلد العقدي" الذي يصيب الماشية، يظهر خلال فصل الصيف بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الحشرات، لافتا إلى المرض يظهر على شكل "دمامل أو عقد" على جلد الحيوان من الخارج.

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "تحت الشمس" المذاع عبر "الشمس"، على عدم وجود تأثير له على سلامة اللحم، لافتا إلى أن الحيوانات المصابة تكون علامات المرض ظاهرة عليها للجميع وبالتالي لا يتم ذبحها بالأساس.

وأضاف أن التأثير الفعلي للمرض يقع على الحيوان نفسه، موضحا أن المرض يتسبب في فقدان الشهية وارتفاع درجة الحرارة، ويؤدي إلى تراجع السعر وعزوف المشترين عن شرائه.

وأكد أن المرض "لا يؤثر على الألبان أو اللحوم"، موضحا أن سبب العزوف عن شراء الماشية يرجع إلى الخوف من انتقال العدوى إلى بقية القطعان السليمة لديهم، في حال الإصابة.

ولفت إلى أن المرض ينتقل عن طريق الناموس والذباب الثاقب أو الماص للدم، موضحا أن المربين يتخوفون من شراء حيوانات قد تكون حاملة للمرض دون أن تظهر عليها أعراض واضحة ويتسبب في "ركود السوق خلال فترة انتشار الأمراض مثل الجلد العقدي أو الحمى القلاعية".

وأوضح أن "الجلد العقدي" مرض فيروسي يُعالج عبر علاج الأعراض الظاهرة، مشيرا إلى أن الماشية تتماثل للشفاء بفضل تحسن مناعتها الذاتية خلال فترة بين أربعة إلى خمسة أسابيع.

وأضاف أن آثار العقد تحتاج إلى نحو شهرين إضافيين لتزول تدريجيا، لافتا إلى أن بعض العقد قد تظل باقية على جلد الحيوان الخارجي لفترات طويلة دون أن يعني ذلك استمرار المرض.

وأكد أن التحصين والتطعيم يمثل حائط الصد الأساسي لمواجهة المرض، موجها اللوم لبعض المربين الذين يمتنعون عن تحصين ماشيتهم خلال شهري أبريل ومايو، بالتزامن مع الجهود الكبيرة لوزارة الزراعة والحملات التي توفرها، ولكن بعض المربين يستهينون بالأمر بدعوى أن ماشيتهم سليمة ولا تحتاج للتحصين.