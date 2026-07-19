محافظ المنوفية يعلن فتح باب القبول بمدارس التمريض غدا

أعلن اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الأحد، فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة للعام الدراسي 2026/ 2027، اعتبارا من غد الاثنين 20 يوليو وحتى الخميس 30 يوليو 2026؛ بـ14 مدرسة على مستوى مراكز المحافظة، وفقا للضوابط والمعايير التي أقرتها وزارة الصحة والسكان.

وأكد المحافظ، في بيان له، أن فتح باب القبول يأتي في إطار خطة المحافظة لإعداد كوادر تمريضية مؤهلة تسهم في دعم المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى استمرار تقديم الدعم اللازم لتطوير قطاع الصحة والاستثمار في العنصر البشري.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن التقديم يقتصر على الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، وفقا للضوابط المنظمة للقبول، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واختيار الطلاب الأكثر تميزاً وكفاءة.

ولفت إلى أن مدارس التمريض بالمحافظة يبلغ عددها 14 مدرسة موزعة على مختلف المراكز الإدارية وفقاً للطاقة الاستيعابية لكل مدرسة.

وأشار إلى أن اختبارات القبول ستشمل مواد: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، وتُعقد يوم الخميس 6 أغسطس 2026، مع اشتراط الحصول على 70% على الأقل في كل مادة.

فيما تبدأ اختبارات السمات الشخصية (الهيئة) خلال الفترة من 13 إلى 20 أغسطس بمدرسة تمريض شبين الكوم بنين، يعقبها توقيع الكشف الطبي للمقبولين فقط بواسطة القومسيون الطبي، والذي يشمل: كشف النظر، والباطنة، وتحليل المخدرات، واختبار اللياقة الطبية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه لن يتم قبول أي استثناءات خارج الضوابط المقررة، على أن يتم إعلان الحد الأدنى للقبول عقب انتهاء أعمال التنسيق، وفقاً لمجاميع الطلاب وأعداد المتقدمين والطاقة الاستيعابية للمدارس.