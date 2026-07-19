مواهب الأوبرا تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو على المسرح المكشوف

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، المقام تحت إشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.

ويقام في الثامنة والنصف مساء الخميس 23 يوليو حفلان متوازيان بالقاهرة والإسكندرية، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

فعلى المسرح المكشوف بالقاهرة، يحتفي كورال الشباب والأطفال (تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار) بذكرى ثورة 23 يوليو بنخبة مختارة من الأعمال الحماسية التي شكلت الوجدان الوطني لدى شعب مصر.

وعلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، يلتقي النجم علي الحجار، بجمهوره في مدينة الثغر، ويتغنى بمختارات من أعماله الشهيرة التي قدمها خلال مسيرته الفنية، منها: "المال والبنون"، و"على قد ما حبينا"، و"ريشة"، و"مسألة مبدأ 2"، و"الحب له صوت"، و"في قلب الليل"، و"من غير ما تتكلمي"، و"أنا كنت عيدك"، و"مغرم صبابة"، و"العروسة"، و"إنت المدد"، و"ما تمنعوش الصادقين"، و"أهو ده اللي صار"، و"الليل وآخره"، و"الزين والزينة"، و"جوه حضني"، و"إسكندراني"، و"زي الهوى"، و"بنت وولد"، و"تيجيش نعيش"، و"عارفة"، و"بوابة الحلواني".

ويستمر المهرجان الصيفي، في ترسيخ رسالة دار الأوبرا الهادفة إلى نشر الفنون الجادة بين أبناء المجتمع؛ لتطوير الوعي وتنمية الذوق الفني من خلال أمسيات متنوعة تجمع ألوانا من الفنون الجادة.