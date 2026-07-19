زانيتي: مباراة مصر كانت الأصعب على الأرجنتين في مونديال 2026

أكد النجم الأرجنتيني السابق خافيير زانيتي أن مواجهة منتخب مصر كانت الأصعب لمنتخب بلاده خلال مشواره في كأس العالم 2026، مشيدًا بالأداء القوي الذي قدمه “الفراعنة” في تلك المباراة.

وقال زانيتي، في تصريحات لشبكة beIN SPORTS، قبل نهائي البطولة بين الأرجنتين وإسبانيا: “قدم منتخب مصر مباراة أكثر من رائعة أمامنا، وكان في غاية التنظيم، ما جعل المواجهة معقدة وصعبة للغاية”.

وعند سؤاله عمّا إذا كانت مباراة مصر هي الأصعب للأرجنتين في هذه النسخة، أجاب: “نعم، أعتقد ذلك”.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد تأهل إلى ربع النهائي عقب فوزه الصعب على نظيره المصري بنتيجة 3-2 في دور الـ16، في لقاء شهد إثارة كبيرة وجدلاً تحكيميًا واسعًا.