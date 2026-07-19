 زانيتي: مباراة مصر كانت الأصعب على الأرجنتين في مونديال 2026 - بوابة الشروق
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زانيتي: مباراة مصر كانت الأصعب على الأرجنتين في مونديال 2026

محمد ثابت
نشر في: الأحد 19 يوليه 2026 - 7:51 م | آخر تحديث: الأحد 19 يوليه 2026 - 7:51 م

أكد النجم الأرجنتيني السابق خافيير زانيتي أن مواجهة منتخب مصر كانت الأصعب لمنتخب بلاده خلال مشواره في كأس العالم 2026، مشيدًا بالأداء القوي الذي قدمه “الفراعنة” في تلك المباراة.

وقال زانيتي، في تصريحات لشبكة beIN SPORTS، قبل نهائي البطولة بين الأرجنتين وإسبانيا: “قدم منتخب مصر مباراة أكثر من رائعة أمامنا، وكان في غاية التنظيم، ما جعل المواجهة معقدة وصعبة للغاية”.

وعند سؤاله عمّا إذا كانت مباراة مصر هي الأصعب للأرجنتين في هذه النسخة، أجاب: “نعم، أعتقد ذلك”.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد تأهل إلى ربع النهائي عقب فوزه الصعب على نظيره المصري بنتيجة 3-2 في دور الـ16، في لقاء شهد إثارة كبيرة وجدلاً تحكيميًا واسعًا.


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