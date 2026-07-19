حصدت مديرية التربية والتعليم بدمياط منحتين تدريبيتين بإحدى كبرى شركات البرمجة اليابانية العاملة في مصر؛ ضمن 35 فرصة تدريبية فقط خُصصت على مستوى الجمهورية لأصحاب المشروعات البرمجية المتميزة، في إنجاز جديد يعكس تميز طلاب المحافظة في مجال التكنولوجيا والبرمجة.

وأوضح ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، في بيان له اليوم، أن هذا الإنجاز تزامن مع تكريم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الصف الأول الثانوي، الحاصلين على الدرجات النهائية في مادة البرمجة طوال العام الدراسي، إلى جانب تكريم المعلمات الفائزات بلقب «سفيرات البرمجة» على مستوى الجمهورية؛ تقديرauthor لجهودهن في تنمية مهارات الطلاب في المجال الرقمي.

وفاز بالمنحتين التدريبيتين الطالب: محمد عبد الرحمن العناني، بمدرسة اللغات الجديدة، والطالبة: هنا أيمن عبد الشافي، بمدرسة جمصة شرق، بعد نجاحهما في تقديم مشروعات برمجية مبتكرة خلال التصفيات الوطنية، كما شمل التكريم المعلمتين: نهى إبراهيم الملاحي، بمدرسة الإمام ناصف التابعة لإدارة الزرقا التعليمية، وإيناس نور الدين، بمدرسة اللغات الرسمية، بعد اختيارهما ضمن «سفيرات البرمجة» على مستوى الجمهورية.

وهنأ ياسر عمارة، الطلاب والمعلمين المكرمين، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه طلاب ومعلمو المحافظة في مجالات البرمجة والتحول الرقمي، ويعزز مكانة دمياط بين المديريات التعليمية الرائدة في هذا المجال.

ويأتي هذا التكريم استعدادا لخوض التصفيات النهائية للمستوى الثالث، المقرر انطلاقها في 22 يوليو الجاري؛ إذ يتنافس طلاب دمياط مع نظرائهم على مستوى الجمهورية للفوز بـ50 فرصة تدريبية إضافية لأصحاب أعلى الدرجات وأسرع تنفيذ للمشروعات، إلى جانب المنافسة على 10 رحلات مدفوعة بالكامل إلى اليابان، تُمنح لأفضل عشرة طلاب على مستوى الجمهورية.