سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن قائمة منتخب بلاده التي ستخوض وديتي المكسيك وتشيلي في شهر سبتمبر المقبل.

وشهدت القائمة غياب ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، بسبب الإيقاف الذي تعرض له مطلع أغسطس الحالي على خلفية التصريحات التي أدلى عقب مباراة التانجو أمام البرازيل في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا الأخيرة.

كما غاب عن القائمة الثنائي سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، ودي ماريا جناح باريس سان جيرمان، وعاد ماركوس روخو مدافع مانشستر يونايتد لقائمة التانجو وذلك بعد استبعاده من كوبا أمريكا الأخيرة.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الأرجنتين أمام تشيلي والمكسيك يومي 6 و 10 من شهر سبتمبر المقبل.