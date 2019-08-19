«تعليم كفر الشيخ»: لا مخالفات أو حالات غش بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

تفقد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، أداء طلاب الثانوية العامة لثاني امتحانات الدور الثاني، للعام الدراسي 2018 - 2019، وسط إجراءات أمنية مشددة، مؤكدًا على تسهيل أعمال وإجراءات أعمال الامتحانات وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لها وتأمين محيط اللجان وتوفير الهدوء اللازم للطلاب داخل اللجان، وتسيير حركة المرور بالطرق والشوارع المؤدية لها.

وتابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال الامتحانات بفترة امتحان "لغة أجنبية أولى"، من غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم ولم ترصد أية مخالفات أو حالات غش أو شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم.

وأدى 452 طالبًا وطالبة الامتحانات في مادة اللغة الاجنبية الأولي، في 12 لجنة وتغيب 22 طالبًا وطالبة عن أداء الامتحان، واطمأنت وكيل الوزارة على سير الامتحانات، كما تابعت توفير كل احتياجات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بـ21 استراحة منهم 9 استراحات للسيدات.

وأكدت وكيل الوزارة أن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على تواصل على مدار الساعة لمتابعة أعمال الامتحانات، والتعاون بين مديرية الأمن والتربية والتعليم لتأمين اللجان وتوزيع صناديق الأسئلة، مشيدة بدور رجال الأمن لما يبذلوه من جهد كبير من فجر يوم الامتحان حتى تأمين وصول اوراق الإجابة، وتأمين مركز توزيع الأسئلة بإشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ.