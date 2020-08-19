العاهل السعودي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عُمان

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا اليوم الأربعاء، بسلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، أن العاهل السعودي نوه خلال الاتصال بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، متمنيًا للسلطان هيثم التوفيق في خدمة مصالح الشعب العماني الشقيق ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار.



من جهته، عبر سلطان عُمان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، مؤكدًا تطلع سلطنة عمان لتعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها في شتى المجالات.