قادة الاتحاد الأوروبي يجرون محادثات طارئة بشأن الوضع في بيلاروسيا

أجرى قادة الاتحاد الأوروبي محادثات طارئة، اليوم الأربعاء، بشأن الأزمة السياسية في بيلاروسيا بعد احتجاجات شعبية استمرت لعشرة أيام في البلاد لاعتقاد المتظاهرين بأنه تم التلاعب بنتيجة الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن رؤساء دول الاتحاد الأوروبي عقدوا اجتماعًا عبر الفيديو اليوم ومن المتوقع أن يصدروا إعلان بالتضامن مع حركة الاحتجاجات في بيلاروسيا، كما سيقومون بإقرار خطة لفرض عقوبات على مسئولين في بيلاروسيا ممن نظموا الانتخابات التي أسفرت نتائجها عن فوز لوكاشينكو.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع (تويتر) عند بدء الاجتماع "رسالتنا واضحة. يجب وقف العنف وبدء حوار سلمي وشامل..قيادة بيلاروسيا يجب أن تعكس إرادة الشعب".

ودعت سفيتلانا تيخانوفسكايا، المرشحة المعارضة في الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا، الاتحاد الأوروبي إلى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي وصفتها ب"المزورة".

ومن جهتهم، دعا مسئولون روس قادة أوروبا، اليوم الأربعاء، إلى عدم التدخل في شئون بيلاروسيا.