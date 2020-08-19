وزيرا خارجية ألمانيا والإمارات يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتعليمي

بحثت الإمارات وألمانيا تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليم والأمن الغذائي.

واستقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا، وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا ولبنان.

واستعرض الجانبان جهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعيات فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن وزير الخارجية الألماني تأكيده على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات ودعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

وأشاد بعلاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي التي تجمع بين البلدين مؤكدا تطلع بلاده لتعزيزها في المجالات كافة.

كما جدد ترحيبه بمعاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، مؤكدا أن دولة الإمارات أظهرت بهذه الخطوة التاريخية بأنها يمكن أن تقدم إسهاما مهما للسلام في المنطقة.

وأكد وزير خارجية الإمارات على العلاقات المتميزة والاستراتيجية التي تربط بين الإمارات وألمانيا والحرص المستمر على تطوير وتنمية آفاق التعاون المشترك بينهما على مختلف الأصعدة بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما، مشيرا إلى الدور الهام والبارز الذي تقوم به ألمانيا من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.