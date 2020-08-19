ضبط 50 طن مخللات مجهولة المصدر في حملة بالشرقية

ترأس الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة تفتيشية مُكبرة على مصانع الأغذية بالمنطقة الصناعية بمركز ومدينة بلبيس.

وأشار بيان صادر عن مديرية الشئون الصحية، اليوم الأربعاء، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع مخللات؛ لإدارته بدون تراخيص، فضلًا عن وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية.

وأضاف البيان أنه تمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، فيما جرى ضبط 50 طن مخللات داخل 10 خزانات أرضية، وإعدام 250 كيلو مخللات متنوعة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وداهمت الحملة مصنع حلويات، وتم ضبط 560 لتر عسل فركتوز داخل 14 برميل؛ لعدم وجود بيانات عليها، فضلًا عن وضعها داخل براميل سبق استعمالها، وجرى إعدام 400 كيلو هوالك إنتاج بالمصنع، والتي كانت عبارة عن بلح وشيكولاتة، فيما تم سحب 5 عينات أغذية وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة.