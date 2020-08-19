حزمة من الخدمات الطبية ومنح مالية للمرأة المعيلة بجنوب سيناء

أعلن اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، أنه جرى التنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، وعدد من الجمعيات الأهلية، لتقديم حزمة من الخدمات للسيدات المعيلة في جنوب سيناء.

وأوضح السكرتير العام، أنه سيجرى تقديم هذه الخدمات للسيدات من خلال 3 محاور، إحداهما رعاية طبية، وتشمل إجراء العمليات الجراحية الخاصة بالقلب والرمد، وعلى من يريد الاستفادة من هذه الخدمات استيفاء بعض المستندات، مثل البطاقة الشخصية، وبحث اجتماعي وتقرير طبي معتمد.

والمحور الثاني عبارة عن مساعدات مالية للعرائس الأيتام، ويشمل مساعدات بقيمة ٧ آلاف جنيه، ويشترط إحضار قسيمة زواج حديثة، وبحث اجتماعي، وصورة شهادة وفاة الأب أو الأم، والمحور الثالث هو مشروع للمرأة المعيلة، سواء مطلقة أو أرملة بقيمة ٢٥ ألف جنيه.

وأضاف السكرتير العام، أن وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة هي الجهة المسئولة عن تلقي المستندات الخاصة بالاستفادة من هذه الخدمات، وجرى الإعلان عن هذه الحزم المقدمة ليستفيد منها الفئات المستهدفة.

وقال إن الهدف من المبادرة هو تشجيع السيدات خاصة المرأة المعيلة على القيام بعمل مشروع، يهدف إلى سد احتياجات أسرتها، بالإضافة إلى المساعدة في تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج من الأيتام.

وأشار إلى أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعي إلى تنمية مهارات السيدات، وتشجيع المشروعات الصغيرة الخاصة بالمرأة المعيلة.