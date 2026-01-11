أستراليا تعلن حالة كارثة حرائق

أعلنت السلطات الأسترالية، أمس السبت، حالة "الكارثة" في جنوب شرق البلاد نتيجة حرائق حرجية اجتاحت منازل ومساحات شاسعة من الغابات.

وضربت موجة حر شديدة ولاية فيكتوريا حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 مئوية وساهمت الرياح الملتهبة في تهيئة ظروف مواتية لانتشار حرائق الغابات، كما حدث خلال "الصيف الأسود" أواخر عام 2019 في المنطقة نفسها.

والتهمت نيران الحرائق ما يقرب من 150 ألف هكتار بالقرب من لونغوود، على بعد 150 كيلومترا شمال ملبورن، وهي منطقة تغطيها غابات عذراء.

وبحسب التقارير الأولية، فقد دمرت الحرائق ما لا يقل عن 20 منزلا في بلدة روفي الصغيرة، غير البعيدة عن لونغوود، في حين أعلن عن فقدان 3 أشخاص بينهم طفل، في حين منحت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا، جاسينتا ألان، رجال الإطفاء صلاحيات تنفيذ عمليات الإخلاء الطارئة