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بدأت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك ملف تدعيم صفوف الفريق الأبيض استعدادًا للموسم الجديد بعدد من الصفقات بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويسعى الزمالك إلى تدعيم وسط ملعبه في الموسم الجديد بعد رحيل التونسي الدولي فرجاني ساسي والذي وقّع لنادي الدحيل القطري مؤخرًا.

وكشفت عدد من التقارير الجزائرية الصادرة اليوم الخميس حسب صحيفة ( dzfoot) أن الزمالك وصل إلى مفاوضات متقدمة مع النجم الجزائري محمد بن خماسة المحترف بصفوف فريق مالاجا الإسباني.

الصحيفة الجزائرية أشارت إلى أن بن خماسة عانى من الإصابات بالموسم الماضي الأمر الذي جعله لا يشارك بصفة منتظمة مع فريق مالاجا.

ولم ينجح بن خماسة في تسجيل أو صناعة أي هدف مع الفريق الأندلسي بالموسم الماضي خلال مشاركته في 22 مباراة.

وانضم بن خماسة لصفوف مالاجا موسم 2019 قادمًا من فريق اتحاد العاصمة الجزائري، بصفقة انتقال حر.