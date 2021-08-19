طالبان تستولي على أسلحة أمريكية تقدر بمليارات الدولارات

استولت حركة طالبان على أسلحة أمريكية تقدر بمليارات الدولارات بعد الانهيار السريع لقوات الأمن الأفغانية التي تم تدريبها على استخدام المعدات العسكرية، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.



وأضافت الصحيفة في تقرير أوردته على نسختها الالكترونية اليوم الخميس أنه من بين المواد التي استولت عليها طالبان مروحيات بلاك هوك وطائرة هجومية من طراز A-29 سوبر توكانو.



واستدلت في تقريرها على صور متداولة لمقاتلين من طالبان يمسكون ببنادق M4 وبنادق M16 أمريكية الصنع بدلاً من بنادقهم AK-47 الشهيرة. وقد تم رصد المسلحين وهم يقودون عربات همفي أمريكية وعربات الجيش الأمريكي المصفحة.



وأشارت إلى أنه حول الطائرات المستولى عليها، فقد يكاد يكون من المستحيل تشغيلها دون تدريب، وأن الاستيلاء على المعدات يمنح المسلحين دفعة دعائية ويؤكد حجم الأموال المهدرة على الجهود العسكرية الأمريكية في أفغانستان على مدار العشرين عامًا الماضية.



وأنفقت الولايات المتحدة ما يقدر بنحو 83 مليار دولار على تدريب وتجهيز قوات الأمن الأفغانية على مدى العقدين الماضيين.



وبين عامي 2003 و 2016، نقلت الولايات المتحدة 75898 مركبة، و 599690 سلاحًا، و 162643 قطعة من معدات الاتصالات، و 208 طائرات، و 16191 قطعة من معدات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع إلى القوات الأفغانية، وفقًا لتقرير مكتب المساءلة الحكومية لعام 2017.



ومن عام 2017 إلى عام 2019، قدمت الولايات المتحدة أيضًا للقوات الأفغانية 7035 رشاشًا و 4702 عربة همفي و 20040 قنبلة يدوية و 2520 قنبلة و 1394 قاذفة قنابل يدوية، من بين معدات أخرى، وفقًا لتقرير صدر العام الماضي من المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان.