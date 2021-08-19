 رئيس الأركان الأمريكي: لم يتوقع أحد انهيار القوات الأفغانية خلال 11 يوما فقط - بوابة الشروق
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رئيس الأركان الأمريكي: لم يتوقع أحد انهيار القوات الأفغانية خلال 11 يوما فقط

الجنرال مارك ميلي
الجنرال مارك ميلي
رويترز
نشر في: الخميس 19 أغسطس 2021 - 6:37 ص | آخر تحديث: الخميس 19 أغسطس 2021 - 6:37 ص

أكد رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي أنه "لم يكن هناك أي مؤشر على أن الجيش والحكومة الأفغانيين سينهاران خلال 11 يوما وأن تسيطر "طالبان" بهذه السرعة الفائقة على أفغانستان".

وقال ميلي في مؤتمر صحفي: "لم نلمس لا أنا ولا أي شخص آخر أي مؤشر على انهيار هذا الجيش وهذه الحكومة في 11 يوما".

وأضاف: "كانت لدى قوات الأمن الأفغانية القدرة وأعني بذلك التدريب والعديد والقدرة على الدفاع عن بلادها"، معتبرا أن "انهيار المنظومة السياسية والعسكرية في البلاد سببه مسألة إرادة وقيادة".

وجدد القول: "لم نلمس لا أنا ولا أي شخص آخر أي مؤشر على انهيار هذا الجيش وهذه الحكومة في 11 يوما".

وردا على الانتقادات الشديدة التي وجهت إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية على فشلها في استشراف مدى قدرة الحكومة والجيش الأفغانيين على التصدي لمقاتلي طالبان، قال إن "التقارير الاستخباراتية تحدثت عن إمكانية أن تستولي طالبان على السلطة في أعقاب انهيار سريع لقوات الأمن والحكومة الأفغانية، لكن مدة هذا الانهيار السريع قدرت بشكل عام بأسابيع وأشهر بل حتى بسنوات بعد رحيلنا".

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