الإمارات تواصل العمل مع شركائها الدوليين دعما لجهود الإغاثة في أفغانستان

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أن «دولة الإمارات ساهمت في تسهيل عملية إجلاء الرعايا الأجانب من أفغانستان قبل وأثناء الوضع الحالي»، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الرسمية «وام».



وذكرت الوزارة في بيان لها في هذا الشأن، مساء الخميس، أنه «في إطار دعمها المستمر والدائم وفق اعتبارات إنسانية فقد عملت دولة الإمارات إلى جانب شركائها الدوليين لدعم جهود الإغاثة الدولية في أفغانستان».



وأكد مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية سلطان محمد الشامسي، أن تركيز دولة الإمارات في الأيام الأخيرة ينصب على دعم الجهود التي تبذلها مجموعة من الدول والمنظمات غير الحكومية لإجلاء مسؤوليها وموظفيها بأمان بما في ذلك بعض المواطنين الأفغان وذلك عبر مطارات الدولة وإلى وجهاتهم النهائية.



وأشار إلى أن دولة الإمارات عضو ملتزم وناشط في المجتمع الدولي وأنها تبذل جهودا دؤوبة لحماية وإغاثة المحتاجين، مشددًا على أن الدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات في هذا الشأن دليل على التزامها بتعزيز التعاون الدولي.



وقال في هذا الصدد: «انطلاقا من دعمنا الثابت للحلول السلمية والمتعددة الأطراف تعمل دولة الإمارات مع شركائها الدوليين لدفع الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في السلام والتنمية و الاستقرار».



ونوه إلى أن دولة الإمارات تتابع عن كثب التطورات في أفغانستان وتنضم إلى دعوة المجتمع الدولي الذي يطالب بحل سلمي يلبي آمال وتطلعات الشعب الأفغاني الشقيق.