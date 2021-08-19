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19 أغسطس.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بسوق الجملة

أميرة عاصي
نشر في: الخميس 19 أغسطس 2021 - 11:48 ص | آخر تحديث: الخميس 19 أغسطس 2021 - 11:48 ص

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الحديد، على النحو التالي:

حديد عز 14600 جنيه.
حديد بشاي 14500 جنيه.
حديد العتال 14500 جنيه.
حديد المراكبي 14300 جنيه.
حديد المصريين 14550 جنيها.
حديد العشري 14300 جنيه.
حديد مصر 14300جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتى:

استقر أسمنت سيناء عند 870 جنيها.
استقر أسمنت السويس عند 880 جنيها.
استقر أسمنت وادي النيل ليسجل 870 جنيها.
استقر أسمنت حلوان ليسجل 890 جنيها.
استقر سعر مصر للأسمنت قنا ليسجل 870 جنيها.
استقر أسمنت السويدي ليسجل 920 جنيها.


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