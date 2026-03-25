الكويت: رصدنا 20 صاروخا باليستيا معاديا داخل مجالنا الجوي خلال 24 ساعة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد ركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية 20 صاروخاً باليستياً «معادياً» داخل المجال الجوي الكويتي.

وأشار في بيان، اليوم الأربعاء، إلى اعتراض وتدمير 13 منها، فيما سقط 7 صواريخ خارج منطقة التهديد دون أن تشكّل أي خطر.

وتابع: «تم رصد 9 طائرات مسيّرة معادية، حيث تم تدمير 6 منها، واستهدفت 2 طائرة مسيّرة أحد خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي، ما أدى إلى اندلاع حريق يتم التعامل معه من قبل الفرق المختصة، دون تسجيل إصابات بشرية، فيما سقطت طائرة مسيّرة واحدة خارج منطقة التهديد».

وذكر المتحدث العسكري: «تمكنت قوة من الحرس الوطني من تدمير طائرة مسيّرة و5 طائرات درون ضمن مواقع المسئولية في إطار التكامل والتنسيق بين الجهات العسكرية».



ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.