 القبض على 6 عناصر إجرامية في مداهمة أمنية بأسوان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القبض على 6 عناصر إجرامية في مداهمة أمنية بأسوان

أرشيفية
أرشيفية

نشر في: الخميس 19 أغسطس 2021 - 1:58 ص | آخر تحديث: الخميس 19 أغسطس 2021 - 1:58 ص

 نجحت أجهزة الأمن بأسوان، خلال مداهمة أمنية لقرية عزبة مخيمر التابعة لمركز كوم امبو مساء اليوم الأربعاء، في القبض على 6 عناصر إجرامية مطلوبين على ذمة قضايا ومصادرة سيارة ودراجة نارية وتروسيكل.
وكان اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، أمر بتشكيل قوة أمنية لضبط متهمين بقرية عزبة مخيمر التابعة لمركز كوم امبو، بغرض حفظ الأمن، ونجحت قوات الأمن في فرض كردونا أمنيا بمحيط القرية.
وأسفرت الجهود الأمنية بعد التفتيش والمداهمة لعدد من الأوكار والمنازل عن القبض على العناصر الإجرامية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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