أردوغان: بحثت مع زيلينسكي عقد قمة مع بوتين في تركيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه خلال المحادثات في مدينة لفيف بأوكرانيا، عرض على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا.

وأضاف أردوغان على متن الطائرة للصحفيين لدى عودته من لفيف: "كانت هذه رحلتي الأولى إلى أوكرانيا بعد بدء الأزمة. خلال اجتماعاتنا مع زيلينسكي، ناقشنا جميع جوانب علاقاتنا الثنائية. بالطبع، كان الموضوع الرئيسي لمفاوضاتنا هو الأزمة الأوكرانية، المستمرة منذ نحو 6 أشهر، كررت التأكيد على استمرار تضامننا ودعمنا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

وذكر أردوغان أنه سنواصل تعزيز حل الأزمة من خلال الدبلوماسية والمفاوضات، مشيراً إلى أنه خلال زيارته أبلغ زيلينسكي بأنه يمكن عقد اجتماع (بين الرئيسين الروسي والأوكراني).

ولفت إلى أنه خلال الاجتماع الثلاثي (أردوغان وزيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش)، تمت مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتكثيف الآلية التي تم إنشاؤها لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.