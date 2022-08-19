ألمانيا تعتزم تمويل حزمة جديدة من المساعدات لمواجهة التضخم

صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الجمعة، أن بلاده تستطيع تمويل حزمة جديدة من المساعدات في مواجهة التضخم.

وأوضح ليندنر، وفقا لراديو (مونت كارلو الدولية)، أن هذه الحزمة الجديدة من إجراءات الدعم مخصصة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط وستشمل إجراءات موجهة للشركات التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة.

ومن جانبه ، توقع وزير الاقتصاد روبرت هابيك أن يكون فصلي الخريف والشتاء شاقين بسبب أزمة الطاقة المقبلة، لافتًا إلى أن الألمان سيواجهون ارتفاعًا في فواتير التدفئة والكهرباء في الخريف مع قرار الحكومة السماح بأن ينعكس ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلك النهائي.