سول وواشنطن تعبران عن أسفهما بشأن رفض بيونج يانج مبادرة الرئيس «يون»

أعربت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية عن أسفهما إزاء رفض كوريا الشمالية عرض سول لتقديم مساعدات اقتصادية مقابل خطوات نحو نزع السلاح النووي.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ،في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية /يونهاب/، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الكوري بارك جين، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث بحثا رفض الشمال بعد ساعات من إصدار كيم يو-جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بيانا حول رفض المبادرة الجريئة للرئيس يون سيوك-يول معتبرة عرضه "ذروة السخافة".

وتبادل الوزيران وجهات نظرهما حول الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية خاصة قبل بدء التدريبات العسكرية المشتركة السنوية للحلفاء الأسبوع المقبل، واتفقا على مواصلة التعاون الوثيق لردع كوريا الشمالية عن القيام بأعمال استفزازية ودفعها للعودة إلى طاولة الحوار.