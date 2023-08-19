تقارير : باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرض لضم كولو مواني

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ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية وموقع "فوت ميركاتو"، اليوم السبت، أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بصدد تقديم عرض لضم المهاجم راندل كولو مواني من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لتقارير، توصل باريس سان جيرمان وكولو مواني إلى اتفاق قبل عدة أيام.

ومن المتوقع أن يتلقى فرانكفورت عرضا تصل قيمته إلى 70 مليون يورو (2ر76 مليون دولار)، إضافة إلى المكافآت.

ورغم ذلك، أشارت تقارير إلى رغبة النادي الألماني في تلقي عرض يصل على الأقل إلى 100 مليون يورو للسماح برحيل اللاعب الذي ينتهي عقده في عام 2027.