استقبل ميناء دمياط 11 سفينة متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرته 15 سفينة أخرى، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 44 ألفا و51 طنا، تشمل 7914 طن يوريا، و7596 طن رمل، و6300 طن أسمنت معبأ، و1326 طن حديد، و3430 طن علف بنجر، و17 ألفا و485 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25 ألفا و239 طن، تشتمل على 4900 طن خردة، و748 طن خشب زان، و1502 طن أبلاكاش، و7000 طن ذرة، و11 ألفا و89 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 604 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 97 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2059 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134 ألفا و112 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122 ألفا و928 طنًا.

كما غادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2673 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 2769 شاحنة.