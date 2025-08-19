25 مريضا في غزة مهددون بالوفاة بسبب نقص التغذية العلاجية

حذر مسئول طبي في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، من أن حياة 25 مريضا في مستشفى الشفاء بمدينة غزة باتت مهددة بالخطر الشديد جراء نفاد مخزون التغذية الوريدية العلاجية اللازمة لهم.

وقال محمد كحيل، رئيس قسم التغذية العلاجية في المستشفى، إن نحو 500 مريض يعانون من سوء التغذية داخل القطاع بينهم 25 حالة خطيرة تحتاج بشكل عاجل إلى تغذية وريدية. مضيفا: "هؤلاء مهددون بالموت في أي لحظة نتيجة عدم توفر العلاج".

وأوضح كحيل أن أكثر من 200 شخص معظمهم من الأطفال قد توفوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب سوء التغذية، لافتا إلى أن الرصيد المتبقي من المستلزمات الطبية الخاصة بالتغذية الوريدية في مشافي غزة يساوي صفرا.

وأشار إلى أنه جرى مؤخرا توفير كميات محدودة جدا من مستشفى ناصر الطبي ومستودع وزارة الصحة لكنها لا تكفي لتغطية احتياجات المرضى.

وبحسب كحيل، فإن أكثر من 20% من المرضى المنومين في مستشفى الشفاء يعانون من سوء تغذية، في حين أن 70% لا يحصلون على الغذاء المناسب بسبب الحصار المفروض على القطاع.

وأضاف كحيل، أن غالبية الإصابات التي تصل إلى المستشفى تظهر أعراضا مرتبطة بسوء التغذية، بينما تفتقر المستشفيات إلى أي أصناف خاصة للتغذية الوريدية أو الأنبوبية للحالات الجراحية.

وناشد المسئول الطبي المجتمع الدولي والمنظمات الصحية والإنسانية التدخل بشكل عاجل لتوفير أغذية وريدية وعلاجية للمرضى والجرحى، والعمل على تأمين وجبات غذائية للمرضى المنومين داخل المستشفيات.

ويأتي هذا التحذير في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة نتيجة الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أدت إلى استشهاد 064ر62 فلسطينيا وإصابة 573ر156، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، إضافة إلى نزوح واسع النطاق.

ويعاني القطاع من حصار مشدد ونقص حاد في الغذاء والدواء، وسط تحذيرات متكررة من منظمات دولية من خطر المجاعة على السكان المدنيين خاصة الأطفال.