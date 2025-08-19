رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد محطة صرف صحي رقم 12 بمنطقة الأندلس

تفقد المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الأعمال الجارية في محطة الصرف الصحي رقم 12 بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث، بحضور مسئولي الجهاز والمشروع.

وتجول الغيطي، ومرافقوه، في مكونات المحطة، موضحًا أنها تعد من المحطات الحيوية التي ستخدم حي الأندلس وامتداداته بالكامل، وفق بيان لوزارة الإسكان اليوم.

وتشمل المحطة خطي طرد بقطر 900 مم و1000 مم، بهدف خدمة منطقة الأندلس وجنوب المستثمرين واستيعاب تصرفات محطات الرفع أرقام 11 و9 و7.

وتضم المحطة عددًا من المنشآت، منها: مبنى عنبر الطلمبات، ومبنى المولد، ومبنى المحول، ومبنى الأمن، والمصاعد، والمبنى الإداري، والتوسعات التي تشمل المخزن والورشة والمسجد والمكاتب الإدارية.

وتعتمد المحطة على 6 طلمبات رأسية من ماركة KSB، بتصرف تصميمي يبلغ 89 ألف متر مكعب يوميًا، وبقدرة محرك 351 كيلووات، وضغط 43 مترًا، وتصرف 445 لترًا في الثانية لكل طلمبة.

كما زودت المحطة بمولد كهربائي بقدرة 1750 كيلو فولت أمبير لضمان التشغيل المستمر، وفقًا للبيان.

وفي السياق ذاته، تفقد رئيس الجهاز ومرافقوه عددًا من مشروعات التطوير الجارية، شملت أعمال رفع كفاءة شارع التسعين الشمالي، وتطوير الطريق الحدائقي بالتجمع الثالث، وصيانة أعمال تنسيق الموقع في مشروع دار مصر لـ70 عمارة.

وشدد على سرعة الإنجاز، واستمرار أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات كافة المقدمة للمواطنين.

وأشار الغيطي إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة جهاز المدينة لتحديث مرافق الأحياء المختلفة، وتوفير بيئة حضارية وآمنة للسكان، مؤكدًا المتابعة اليومية لجميع مواقع العمل لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالتوقيتات المحددة.