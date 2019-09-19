وفاة باندا في حديقة حيوان تايلاندية تدفع خبراء صينين للتحقيق في سبب موتها

دفع وفاة باندا عملاق بحديقة حيوان تشيانج ماي في تايلاند، خبراء صينين إلى إجراء تحقيق للتعرف على سبب الوفاة المفاجئ، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت وكالة أنباء الصين "شينخوا"، إن مركز الحفظ والأبحاث الصيني للباندا العملاقة سيرسل خبراء إلى تايلاند للعمل مع نظرائهم التايلانديين لمعرفة سبب الوفاة، وكانت الباندا تمثل العلاقة بين الصين وتايلاند، بعدما وصلت للحديقة عام 2003 لأغراض بحثية.

واستيقظ التايلانديون أول أمس الثلاثاء، على نبأ وفاة الباندا تشوانج تشوانج، البالغة 19 عاما، الذي جذب ملايين الزوار، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات عن خبر الوفاة، كما وقف مسؤولون كبار في تايلاند دقيقة صمت، مرتدين ملابس سوداء وبيضاء، حدادا على موتها.

وقال مدير حديقة حيوان شيانج ماي، ووثيتشاي موانجمون، في مؤتمر صحفي إن الباندا تشوانج تشوانج كان يأكل عشب البامبو قبل وفاته، مؤكدًا أنه كان لا يعاني من أي مرض أو إصابة، رافضًا إجراء تشريح لجثة شوانج، قبل وصول المسؤولين من بكين.

واستعارت حديقة حيوانات شيانج ماي حيواني باندا من الصين عام 2003 (تشوانغ تشوانغ، ولين هوي) في عقد طويل الأجل يمتد لعشرة أعوام لأغراض البحث، وتم تمديده لعشرة أعوام أخرى بعد انتهاء مدته، ويبلغ متوسط عمر حيوان الباندا ما بين 14 و20 عامًا، ومن الممكن أن يعيش لعمر الثلاثين في الأسر، وفقًا لمؤسسة الحياة البرية العالمية.

ولاقت حياة الزوجين شعبية كبيرة في تايلاند، وقامت إحدى القنوات المحلية ببث الحياة اليومية لهما لمدة 3 أعوام متتالية، وفي عام 2009، أنجب الزوج عن طريق التلقيح الصناعي، لتصبح رؤية عائلة الباندا هدفًا لـ15 مليون زائر لحديقة شيانج ماي سنويًا، بعدما كان ينظر إلى حيوانات الباندا بأنها مهددة بالانقراض.