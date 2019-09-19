«التعاون الإسلامي» تشارك في اجتماع «الاستشاري للتنمية الثقافية بالعالم الإسلامي» غدا وبعد غد

تشارك الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في أعمال الدورة الـ17 للمجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي، الذي تعقده المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الثقافة التونسية، وتستضيفه تونس العاصمة، غدًا الجمعة وبعد غدٍ السبت.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع سيناقش وثائق الدورة الـ11 لمؤتمر وزراء الثقافة في الدول الأعضاء، الذي ستستضيفه الجمهورية التونسية في الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر المقبل، كما سيستعرض التقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي بين دورتي المؤتمر الوزاري الـ10 والـ11، وتقرير لجنة التراث في العالم الإسلامي، بالإضافة إلى الدراستين المقدمتين للمؤتمر الوزاري الـ11 لوزراء الثقافة.

وسيتناول الاجتماع كذلك وثيقة مشروع إعلان تونس من أجل إصلاح السياسات الثقافية الراهنة في العالم الإسلامي، تمهيدًا لاعتمادها من الدورة الـ11 من المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة في الدول الأعضاء في ديسمبر المقبل.