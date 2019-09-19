ساويرس: مهرجان الجونة ساهم في استعادة مكانة مصر السينمائية

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، إن إدارة المهرجان كانت محظوظة باختيار مدينة الجونة لإقامة المهرجان بها.

وأضاف "ساويرس"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الخميس، أن "الجونة مدينة حديثة وفيها كل الإمكانيات، والتنظيم الأمني كمان معقول، لأن الإفراط في التنظيم الأمني ممكن يبقى مزعج"، مشيرًا إلى مساهمة المهرجان في استعادة مكانة مصر السينمائية.

كما أشار"ساويرس"، إلى اهتمام إدارة المهرجان باستقبال الضيوف بقوله: "اهتمينا إن كل ضيف يبقى معاه مرافق".

وتنطلق اليوم الخميس، فعاليات الدورة الـ 3 لمهرجان الجونة السينمائى، وتستمر حتى 27 سبتمبر الحالى، يعرض خلالها 84 فيلما، يتنافس 51 منها على جوائز المسابقات الثلاث الرسمية وتصل قيمتها المالية إلى 224 ألف دولار أمريكى.