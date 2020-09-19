الرئيس التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات صرف تعويضات بقيمة 971 مليون جنيه لأهالى مثلث ماسبيرو

صرف 300 مليون جنيه لأصحاب الورش فى مشروع مجرى العيون

10 مليارات جنيه استثمارات «تطوير العشوائيات» خلال العام الحالى

مليار جنيه تعويضات جار صرفها لملاك 305 قطع أراضٍ فى ماسبيرو

مفاوضات مع 6 شركات للمشاركة فى تطوير 100 ألف متر فى ماسبيرو

قال خالد صديق ــ المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق قام بصرف 971 مليون جنيه تعويضات لأهالى منطقة مثلث ماسبيرو.

أضاف صديق فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق» ان الصندوق صرف تعويضات بقيمة 971 مليون جنيه للافراد واصحاب المحلات فى مثلث ماسبيرو، مضيفا انه جار صرف مليار جنيه تعويضات لاصحاب الاراضى من صغار الملاك، وعددها 305 قطع أراض بإجمالى مساحة 24 الف متر مربع.

«توجد 6 شركات تمتلك حوالى 100 الف متر مربع فى منطقة مثلث ماسبير، وجار استقطاع جزء من هذه الاراضى والاتفاق مع هذه الشركات للمشاركة فى عملية التطوير»، قال صديق، مضيفا ان الجهات الست تضم شركتين سعوديتين وشركيتين كويتية، وشركة ماسبيرو للتنمية العمرانية، والقابضة للتشييد والبناء بخلاف المدرسة الارمنية وشركة ديوب.

وقال صديق فى تصريحات سابقة ان أعمال التطوير الجارية فى مثلث ماسبيرو تشمل مساحة 40 فدانا، بعد استثناء الفندق ومبنى الإذاعة والتليفزيون والقنصلية الإيطالية ووزارة الخارجية ومسجد أبوالعلا، حيث تم تخصيص 6.2 فدان لإقامة 3 عقارات لتسكين الأهالى الذين اختاروا العودة إلى المنطقة بعد التطوير، وهو الجزء المسئول عنه الصندوق.

وكشف صديق عن صرف 300 مليون جنيه تعويضات لاصحاب الورش الصناعية ضمن مخطط تطوير منطقة مجرى العيون، حيث تصل اجمالى التعويضات 450 مليون جنيه، مؤكدا تعويض أصحاب الوحدات السكنية بشكل عينى بوحدات سكنية أخرى.

وتقام المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 16 فدانا من إجمالى 90 فدانا هى مساحة المشروع وتمتد على امتداد السور، وذكر تقرير صادر عن وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من تسكين 780 أسرة من أهالى المنطقة فى مدينة بدر، بعد توفير 1008 وحدات سكنية لهم بديلا عن المبانى غير الآمنة التى تم هدمها بمنطقة مجرى العيون، منذ انتهاء أعمال نقل مدابغ سور مجرى العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكى والتى انطلقت سبتمبر 2016.

واشار صديق إلى أن الخطة الاستثمارية لصندوق تطوير العشوائيات خلال العام المالى 2020 ــ 2021 تبلغ 10 مليارات جنيه، مقابل 10.821 مليار جنيه موازنة العام الماضى.

اضاف ان خطة العام الجارى تشمل استكمال المشروعات غير آمنة والمشروعات غير المخططة.

وبلغ مجموع المناطق العشوائية غير الآمنة وفق آخر حصر 357 منطقة، بإجمالى 240 ألف أسرة، انتهى الصندوق من تطوير 296 منطقة، بإجمالى 175 ألف وحدة، ويجرى العمل فى 61 منطقة، بإجمالى 65 ألف وحدة، اما المناطق غير المخططة تمتد على مساحة نحو 160 ألف فدان، ويسكنها ما يزيد على 20 مليونا، وتم تطوير 53 منطقة وتنفيذ مشروعات صرف صحى ومياه شرب وطرق وأرصفة استفاد منها حتى الآن 409 آلاف أسرة بما يقارب مليونى مواطن، بمسطح 4600 فدان وجار تنفيذ 79 منطقة بمسطح 6900 فدان يستفيد منها نحو 700 ألف أسرة ــ تبعا لتصريحات صديق خلال أغسطس الماضى.

ووفقًا للبيانات التى أعلنها الصندوق فإن التكلفة الإجمالية لمشروع القضاء على العشوائيات والمناطق غير المخططة فى مصر تصل إلى 350 مليار جنيه، وسيتم الانتهاء من ذلك عام 2030، ويركز الصندوق خلال العام الجارى على إزالة العشوائيات غير الآمنة التى تهدد بخطورة داهمة على حياة سكانها وتصل تكلفتها إلى 14 مليار جنيه.