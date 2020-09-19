أنقذ سائق قطار، فتاة -مجهولة الهوية- من الموت المحقق عقب محاولتها الانتحار بإلقاء نفسها على شريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكرى التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمحاولة فتاة فى العقد الثالث من عمرها، الانتحار بإلقاء نفسها على شريط السكة الحديد، وتمكن سائق القطار ومعاونه من إنقاذها وإيقاف القطار بصورة مفاجئة قبل اصطدامه بها.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم ثان المحلة الكبرى، وتبين أن الفتاة لا يوجد لديها أى بيانات شخصية تدل على هويتها، وأصيبت بحالة إغماء نتاج الصدمة، وتم عودة حركة القطار مرة أخرى.

ونُقلت الفتاة لمستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة.