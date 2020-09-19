أبدى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تعجبه من تعامل المصريين مع أزمة الدروس الخصوصية، قائلا: «احنا احتارنا في موضوع الدروس الخصوصية، واحنا فى مصر دائما معترضين».

وقال الدكتور طارق شوقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الاعلامي أحمد سالم، على قناة القاهرة والناس: «لو تركنا الدروس الأهالي يشكون من الفلوس والتكاليف، ولو لغينا الدروس يقولوا الحكومة منعت الدروس ومش عاجبهم الحلين».

وأكد أن الوزارة قدمت الخدمة التعليمية المطلوبة المتوفر بها كل شيء من أفلام على القنوات التعليمية والمدارس متواجدة، فضلًا عن مكتبات الفيديو والكتب التفاعلية والمكتبة رقمية ومنصة [اسأل المعلم»، وبث مباشر من الوزارة.

ووجه وزير التربية والتعليم حديثه للطلاب والأهالي، قائلا: «لو هدفك تفهم الدروس احنا اعطيناك 4 أو 5 بدائل وببلاش، وعملنا مجموعات تقوية في المدارس، ومفيش أي سبب منطقي نستسلم لمافيا الدروس»، متابعًا: «في تحايل في موضوع الدروس الخصوصية، والمسئول عنها الأهالي واللي بيعمل كده ولي الأمر وهو لا يلوم إلا نفسه».