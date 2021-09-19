احتجاج أمام الكابيتول الأمريكي دعما للمعتقلين على خلفية اقتحام الكونجرس

جرت السبت أمام مقر الكونجرس الأمريكي مظاهرات داعمة للملاحقين قضائيا في اقتحام الكابيتول، حيث خرج أنصار للرئيس السابق، دونالد ترامب، في احتجاجات لم تسفر عن حوادث.

وشارك في الاحتجاجات، حسب تقارير إعلامية، نحو 200 شخص مقابل مئات أفراد الشرطة الذين انتشروا حول مبنى الكونجرس الأمريكي حيث أعيد نصب سياج أسود بارتفاع 2.44 متر حول المبنى تمت إقامته سابقا بعد الهجوم ليظل هناك 6 أشهر، وفقا لوكالة رويترز.

وطالب المشاركون في المظاهرة المعنونة باسم "العدالة لمعتقلي 6 يناير" بمعاملة أكثر إنسانية مع الأشخاص المحتجزين في أعقاب أحداث اقتحام الكونجرس.

وتدخلت الشرطة عدة مرات لفض اشتباكات محدودة بين الداعمين للمعتقلين والمحتشدين بالقرب من الموقع رفضا لاحتجاج أنصار ترامب، لكن لم يتم تسجيل أي حوادث خطيرة.