المقاولون العرب يحسم صفقة نجم إيسترن كومباني

نجح مسؤولو نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، في حسم صفقة أحمد متعب، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيسترن كومباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح مسؤولي نادي المقاولون العرب في التوصل لاتفاق مع إدارة إيسترن كومباني، على كافة التفاصيل المالية الخاصة بالتعاقد مع أحمد متعب، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ومن المنتظر أن يُعلن نادي المقاولون العرب عن التعاقد مع لاعب إيسترن كومباني، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن يوقع اللاعب على عقود انضمامه للفريق.

وظهر اللاعب صاحب الـ25 عامًا، بمستوى مميز مع إيسترن كومباني، في الموسم الماضي، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية على رأسها الإسماعيلي.

وكان المقاولون العرب أعلن رسميًا تعاقده مع جوزيف أوشايا، لاعب منتخب أوغندا ونادي مازيمبي الكونغولي السابق.