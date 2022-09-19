صرف صحي الإسكندرية: جولة ميدانية لتفقد أعمال رفع كفاءة محطات العجمي

أجرى اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل وموقف مشروعات رفع الكفاءة بمحطات العجمي.



وأكد رئيس الشركة، في بيان ، اليوم الإثنين، أنه يتم حاليا رفع كفاءة بعض المحطات من أعمال كهروميكانيكية وأعمال مدنية تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمنطقة العجمي.



وتابع ان الجولة استهدفت تفقد محطة رفع الدخيلة البحرية ومحطة رفع صرف صحي الشمعدان ومحطة رفع صرف صحي ٣ العجمي ومحطة رفع صرف صحي أرض الهيش ومحطة معالجة صرف صحي الهانوفيل.



وشدد نافع، على الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من جميع الأعمال بالمحطات في التوقيتات المحددة لها مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة والإلتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية.



وأكد نافع، على استمرار عمليات الصيانة والتطهير؛ وذلك لضمان كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات ضمن خطة الشركة والإجراءات المتخذة لاستقبال فصل الشتاء.